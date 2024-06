Ütled „suvi“, mõtled turgu!

Balti jaama ja Tallinna keskturu turundusjuht Claudia Gross kinnitab, et kauplejatena on loomulikult eelistatud kohaliku saagiga kauplejad ja südasuvel, kui Eesti loodus pakub oma parimat kraami, ongi mõlema turu lettidel peamiselt kodumaine toodang. „Eesti toodangul on väga kindlad hooajad ning sellega ei kataks turulette terveks aastaks paratamatult ära,“ põhjendab ta. „Turgusid luues oleme lähtunud eelkõige sellest, et need arvestaksid inimeste vajadustega. Me loome keskkondi, kus inimestel on hea olla. Laiemalt on eesmärk kaasata oma arendustesse ümbritsevaid kogukondi ja ka kogukonnatunnetusele on see oluline,“ selgitab ta.