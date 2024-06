Juunikuu on paljude lemmikaeg. Jaanipäev on üks põhjus, aga ka köögis möödub aeg lennates. Iga värske tooraine inspireerib ja paneb tahtma ainult head ja parimat. See kook on nii universaalne, et ühe retseptiga saad uhkelt purjetada terve suve. Juunikuised mahlased virsikud vaheta hiljem välja tikrite ja siis õunte, ploomide või pirnidega.