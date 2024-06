Loodusfotograaf Ingmar Muusikus: ma ei ole see, kes peab kogu aeg liha sööma, pigem olen korilane, see on mul veres

Suvel mulle tohutult meeldib maal elamine – kui sa oma peenrast võtad kõike, mida kasvatad, kas või rohelist sibulat ja tilli. Ja ka marju. Korjan hommikul musti sõstraid või punaseid ja musti segamini ning külvan nendega pudru üle nii, et puder alt peaaegu ei paistagi. Laon sinna ka suhkrut otsa. Siis on hästi ilus ja ma olen mõelnud, et seda võiks pildistada. Aga ilmselt see läheks inimestele igavaks.