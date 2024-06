Kadarbiku talu peremees Veiko Pak põrutab: valmistoitu me ei tee ega kavatsegi sellega turule tulla!

„Inimest toita peo pealt nagu lindu – see on täiesti vale!“ läheb Kadarbiku talu teise generatsiooni esindaja Veiko Pak põlema, kui mõtleb sellest, kuidas Eesti inimeste söömisharjumusi praegu suunatakse. Toidukulleritel on käed-jalad tööd täis ja nad vuhivad mööda tänavaid, hiiglaslikud toidukotid seljas, et rahuldada kiirustavate linnakodanike mugavushoost kantud toiduihasid. Niimoodi see pakkumiste ja soovimiste lumepall muudkui kasvab ja rahvas muutub aina abitumaks.