Tippharitud sommeljeed on uurinud, kuidas muusika mõjutab veini maitset. Loe ja imesta!

Nii veini kui muusika kirjeldamisel kasutame me ohtralt samu sõnu: jõuline, võimas, elav, pehme, kerge, kompleksne, sügav, lihtne. Kõik need sõnad võivad liikuda mõtteis, kui mõnuleme ilusate helide või veinide seas. Kas see tähendab, et teatud muusikapala juurde mekib ka sarnase noodiga vein paremini? Seda teemat on lausa uuritud!