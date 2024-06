RETSEPTID | Ahjuvabadest suvekookidest ootad nii pehmet kreemisust kui marjade värskust

Küpsisekooki tehakse enamasti ühel ja samal kujul, kreemi-, marjade ja küpsisekihid laotakse vaheldumisi ning jäetakse külmikusse nautimist ootama. See on imeline ning lihtne viis teha kooki, kuid kui soovida vahelduse mõttes mõnda teist moodust koogi presenteerimiseks, siis on variante enam kui küll. Keera küpsisekook hoopis rulli nii, nagu tehakse rullbiskviidiga.