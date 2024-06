Värske hapukurk paneb kõigil suu vett jooksma!

Minu jaoks ei ole värskest soolakurgist suvisemat maitset. Eks see tunne ole helge lapsepõlve juurtega nagu enamik meie kõigi lemmikmaitseid. Hommikul enne randa minekut Pärnu turul käies osteti meile, lastele, suurest puutünnist värske soolakurk, et neid näpu vahelt nosida. Mäletan isegi seda tahumatu olemisega, samas muhedat maameest, kelle käest me tavaliselt kurki ostsime: ta keeras kurgi poolest saadik valgesse pakkepaberisse, et me oma näppe märjaks ei teeks. Ja ehkki korvi rändas ka värskusest pakatavaid tumepunaseid rediseid, kimbuga saledaid noori porgandeid, päikeselt pai saanud maasikaid ja tükike kärjemett – miski ei trumbanud üle seda ühtainukest krõmpsuvat soolakat kurki.