Jaapani miso ajalugu on 16 000 (!) aastat vana. Millise maitsepastaga on tegu?

Miso on Jaapanist pärit paks maitsepasta, mis on saadud sojaubade kääritamisel soola ja kōji’ga. Kōji ehk Aspergillus oryzae on hallitusseen, mida peale miso valmistamise kasutatakse ka sojakastme ja alkohoolsete jookide, näiteks sake kääritamisel. Enamasti on lisaks sojaubadele misopasta koostises veel riisi või otra. Tänu kääritamisele muutuvad sojas olevad kvaliteetsed valgud meile kergesti omastatavaks, lisaks on misos palju mikrotoitaineid ja miljoneid kasulikke baktereid. Miso rikastab meie toidulauda viienda maitse – umamiga.