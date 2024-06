Suvised suurtegijad | Harilik till ja petersell on ülikasulikud! Vaata, millistesse roogadesse neid ohtralt sisse susata

Need on laias laastus kaks suvist suurtegijat, kes lisavad roogadele hädavajalikku värskust ja kes kipuvad aiapidajail aeg-ajalt lausa kontrolli alt väljudes ohjeldamatult vohama. Valdavalt maitsetaimedena kasutatavad till ja petersell on mõlemad üsna vägised ravimtaimed. Kui tilli puhul kargab kõigile esmajoones pähe supileem, värske kartul, kala ja ka köögivilja- ning liharoad, siis petersell on näiteks asendamatu vahemerelises kombos, kus on petersell, sidrunimahl ja oliiviõli. Sellega on võimalik ära maitsestada suurem osa teadaolevaid soolaseid roogasid.