Peatoimetaja veerg | Aed kolib kööki ja kõik läheb lihtsamaks!

Rohelise salati kui meie lugejanumbrite statistika andmetel möödunud aasta suurima suvehiti juurde saad nüüd valida välja endale sobivaima kaaslase kolme eripalgelise salatikastme seast. Need on nii head ja peenekoelise maitsega, et kui kõik järjest läbi proovida, siis võib see muuta lausa sinu ostuharjumusi: üht kastet maitsestavad hapukad rohelised kapparid, teist safran ja küüslauk ning kolmandat, ilmakuulsat Romesco kastet, saad kokku segada mahlasest ja võimukast paprikast ja õlirikastest mandlitest. Viimane kaste sobib ka mis tahes röstitud köögiviljade või lihaga, nii et sobitamist ja varieerimist on siin ajakirjanumbris küllaga.

Toitumis­kavade koondloos võtab toitumisterapeut kokku kümme põhireeglit, mida enamik selliseid kavu järgib.

Veel saad kasulikku lugeda toitumis­kavade koondloost, kus toitumisterapeut võtab kokku kümme põhireeglit, mida enamik selliseid kavu järgib. Nii on lihtsam järge ajada ja kogu söömise keerukuse juures iseennast ka hoida ja armastada, mitte pika pilguga oma keha ja menüüd muudkui mõõta ja kritiseerida. Et kehal on mälu, siis hoolib see eelkõige leebest suhtumisest iseendasse ja söömisse.

Veel tuletame meelde, mis söök ja jook on piim. Kord kirutud kui kõige kurja juurt, kord ülistatud taevani ja tagasi. Piima ka töödeldakse igatpidi ning osa protsesse, mida see läbib, ei tule tervisele sugugi kasuks – eelkõige rasvumishädade pärast. Et toidukeemia jutt liiga keerukas ei tunduks, hauka vahele uusi Oma Maitse lemmikute valimise konkursil pärjatud toidutooteid. Neid on aasta-aastalt aina raskem valida, sest puhta koostisega tooteid on siin valikus aina enam. Suur tänu tootjaile ja palju õnne võitjaile! Meie, igapäevased sööjad ja kulbikeerutajad, oleme teie üle väga uhked!