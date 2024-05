INSPIRATSIOONIKS | Moodsasse kööki peavad ära mahtuma nii ilu kui inimesed ehk targa ja teadliku köögi sisustamise nipid

Köögis domineerivad minimalistlikud toonid. „Valge on baas, aknad tõid kombinatsiooni musta ja tammepuidust põrand tammespooni,“ tutvustab Maris. Nii liidabki köök selle kodu värvid tervikuks kokku. Tööpinna materjali valides soovitavad nad aga, et ära piirdu ainult väikese näidisetükikesega. „Meie valisime materjali selle järgi ja kui köök sai paigaldatud, siis tuli meie mõlema jaoks üllatusena, et materjalil on õrn muster,“ selgitab Maris.

FOTO: Paula Särekanno