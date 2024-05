Tordimeister Marika Sinkkonen: „Tuleb lihvida oma tehnilisi oskusi ja seda ma inimestele ka õpetan“

„Nii ei saa, nagu me endasse suhtume! Et me ei ole edasipürglikud ja kardame kõike,“ põrutas Marika just hiljuti Haapsalus tordikoolitusel oma jüngritele. Seda tegi ta rõõmsalt ja entusiastlikult, mitte kurjalt, kuid kuulajad lasid ikkagi kõrvad natuke lonti, sest igaüks tundis iseennast ära.