TUNNE TOITU | Toiduteadlaste põhjalik ülevaade piimast: kvaliteetsete piimatoodete vältimisel on omad keerukad tagajärjed

Piim on olnud kõigi inimeste kõige esimene toit. See on rikka koostisega ja inimkehale nii omane, et tundub, nagu teaksime piimast kõike. Ometi uurivad teadlased jätkuvalt piima koostist, omadusi ja funktsioone ning tunnistavad, et nad ei tea piimast veel kaugeltki kogu tõde.