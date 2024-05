Ohoh! Corpinnat on tõuganud troonilt Hispaania tuntuima vahuveini cava! Millega tegu?

Ausalt öeldes on minugi jaoks olnud kummastav, kuidas üks cava kaupluse alumisel riiulil maksab naeruväärsed viis eurot, kui hea valikuga veinipoes leiab cava’sid, millel hinnasildil number 50. Loomulikult ma mõistan, et tegemist on eri veinitootjatega, ühe produktsioon on paar miljonit pudelit ning teisel paarsada pudelit, rääkimata viinamarjade väärtusest, keldris laagerdumise ajast ja paljudest muudest kvaliteeti määravatest nüanssidest. Mis aga mõlemat vahuveini ühendab, on etiketil olev cava nimetus. Ei ühtegi vihjet kvaliteedi kohta. Kuidas peaks veinisõber teadma, milline cava on väärt kümme ja milline 30 eurot?