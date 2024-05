Sooja ilma retseptid! Kevadine esimene kurk kui tõeline värskuse suursaadik

Kurk on meie köökides nii oma kui oma ja arvatavasti kõige levinum salatikomponent ja võileivakate. Kurgi omadustest põhiline on värskus, vett sisaldab kurk lausa 95% ja seda tulebki toidutegemises esmajoones arvestada. Erinevad salatid, smuutid, külmad kastmed, mahlad, maitseveed ja külmad supid on need toidud, kus kurk saab täieõiguslikult särada.