Poole tunniga valmis! Taine broilerifilee saab alati kiirelt valmis

Broilerifilee on kõige kiiremini küpsev osa broilerist. Sellepärast on see lihatükk suurepärane valik kevadsuvel ja üldse niisugusel kiirel ajal, kui pole aega tunde kokata. Fileed võib steigina grillida või hoopis šnitslina nobedalt pannil praadida. Tükeldatud broilerifilee valmib eriti kärmelt ja sobib nii kinoa-, pasta- kui riisiroogadesse. Ainuke hool on jälgida, et liha oleks läbinisti küps ja sellest ei immitseks lõikamisel roosat vedelikku. Liigset küpsetamist filee ka ei talu – mahlaselt pehme liha muutub ruttu kuivaks ja vintskeks, kui hoolega peale ei passi.