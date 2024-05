SALAKUULAJA | Restoran Gobi autentsed maitsed ja sõbralik teenindus lennutavad su otseteed Gruusiasse

Restoran on omale nime saanud suure puidust liua järgi, kuhu lahked grusiinid usalduse ja sõpruse märgiks asetavad road, mis on kõigi sööjate vahel jagamiseks. Restorani sisse astudes märkamegi vastuvõtulaual just sellist suurt vaagnat, täidetud granaatõunte, sidrunite ja punapõsksete õuntega. Ruumi täidab mahe kollakas valgus, silma jäävad erinevad valgustite rühmad. Laudadele suunatud valgustid ei pimesta külastaja silmi, vaid toovad laual oleva ahvatlevalt välja. Ruumi koloriit on rahustav ja soe ning mähib meid hetkega endasse. Silma hakkab ka väike kamin. Keskel asub baar, suurte akende all saavad lauda istuda suuremad seltskonnad.