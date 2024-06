Esimesed maasikad, mis maitsevad nagu päris, aitavad leevendada suurt oma saagi igatsust. Kui see aeg on juba käes, siis lähevad au sisse ka kõige lihtsamad maasikamagustoidud. Nii vahukoor kui vanill on need kaks koostisainet, millega maasikamagustoitude puhul enamasti ei libastu.