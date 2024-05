Mõnus nõuandelugu sellest, milliste kastmete ja lisandite seltsis serveerida särisevat steiki?

Veiseisteigid, näiteks antrekoot või romsteek, on paljude silmis vaieldamatult parimad, kuid silmaringi avardamiseks ja toredateks maitseelamusteks võiks steigimaailma veidi julgemini ette võtta. Särisev lõhesteik, millele on lisatud pehmeks ja magusaks küpsenud porrulauku ja kreemist valge veini ja koore kastet. Või ahjus kuldse karamellise pealispinna saanud lillkapsasteik, mida on serveeritud koheval spinatiriisil, kaaslaseks siidine ja hõrk Hollandi kaste. Kas pole ahvatlev! Iga steigieine pakub võimalusi eri maitseteks ja tekstuurideks ning loob võimalusi julgeks köögiloominguks.