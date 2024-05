Restoraniköögist koduse pliidi taha ehk Kuidas Heimar Kuusklerist sai Kalamaja nõutuim kodukokk

Heimar tuleb intervjuule jooksuga, pühib higitilgad otsmikult ja küsib: „Kaua läheb? Mul leivatainas kerkib!“ Lisaks on köögis sel päeval kerkimas veel briošitainas, vaja teha veise-tataki, tuuni-tataki, veiserostbiif, värsked mahlad vaja pressida, kaheksajalad keeta, käsitöökommid valmistada. „Selline tavaline päev,“ muigab ta. Vastus, miks toidumaailmas nii tuntud ja tunnustatud mees restoraniköögist koduköögi pliitide-ahjude taha üle kolis, on klassikaline – kõik toimus pooljuhuslikult. Üks asi viis teiseni. 2015. aastal restoranis töötades tellis ta ühelt kohalikult kasvatajalt küüslauku. Inimliku eksituse tõttu tuli seda kohale kordades rohkem. Heimar vaatas sellele tohutule kogusele otsa ja mõtles, mis nüüd siis edasi teha, ning otsustas katsetada – mees pani Facebooki teate, et tema käest saab küüslauku osta. Tema suureks üllatuseks broneeriti terve hiigelkogus imekiiresti! Järgmise sarnase katse tegi ta maasikatega. Suur kogus osteti samamoodi väga kärmelt ära, kuigi hind oli kallim kui näiteks turul. Küsiti juurdegi ja uuriti, kas järgmisel aastal ka saaks ja mida maitsvat oleks mehel veel pakkuda.