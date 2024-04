Peatoimetaja veerg | Oma toidu tervislikkuse ja kvaliteedi eest vastutab igamees ise

Suhkur, valge surm, saab igal pool, nii et tolm lendab. Aga tegelikult on see olnud omamoodi igavikuline teema. Ühiskonna paanikahood ei ole alanud mitte sellest suhkrutoosist, mis kodus laua peal ootel, vaid liiga magusaks vormistatud toidutoodetest. Tarbijatega läbi viidud maitsetestides saavad need alati kõrgemaid punkte, sest meie meeled on magusa maitse meeldimisele üles ehitatud. Aga toit pole ainult maitse! Kui palju vastutab toidu valmistaja ka sööjate tervise eest, on juba palju ebamäärasem. Iga tootja tahab teha maitsvat toodet. Igaühel on selle kohta oma teadmine ja tunnetus, aga mõõta on seda väga keeruline.