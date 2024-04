Kuhu minna?

1. Toidufilmide festival teeb kummarduse legendaarsele tipprestoranile Noma. Kokku linastub toidufilmide festivalil seitse inspireerivat dokumentaalfilmi, mis pakuvad vaatamiselamusi nii ekspertidele kui ka toiduarmastajatele. „Saab kaasa elada tõeliselt erilise tipprestorani Koks kolimisele Gröönimaale filmis „Restoran maailma äärel“, vaadata maailma esimese vanglas asuva restorani InGalera köögipoolt filmis „Tere tulemast vanglasse“ ning minna rännakule läbi Ukraina nende rahvusroa boršisupi autentse retsepti otsinguile filmis „Borš. Salajane koostisosa“,“ kirjeldab mõnd ampsu festivali kaasasutaja Helen Saluveer. Toidufilmide festival on Põhja- ja Baltimaades ainulaadne filmifestival ja sel aastal toimub see 10.–14. aprillini kinos Sõprus, eriseanss leiab aset ka Tartu Elektriteatris. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsete subtiitritega. Filmikava on leitav veebilehel www.toidufilmidefestival.ee, piletid on müügil kinode kassades ja veebilehtedel.