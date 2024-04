Toitumisterapeut selgitab: kust leida kevaditi kõige enam C-vitamiini?

C-vitamiin on kergesti lagunev vesilahustuv vitamiin. Et seda toiduainest kätte saada, ei tohiks toiduainet kooritult ja tükeldatult kaua säilitada. Nii on näiteks poodides valmis tükeldatud köögivilju ja smuutimaterjali tore ja mugav kaasa haarata, aga selle toiteväärtus on väiksem kui kodus värskelt tehtud eeltööl.