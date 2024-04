Toitumisterapeut selgitab, mis on DASH-dieet?

Paarkümmend aastat tagasi tehtud uuringu tulemusel leiti, et Eestis on vererõhk kõrge 60% eakatel. Ameerikas on välja töötatud spetsiaalne vererõhku tasakaalustav DASH-dieet (Dietary Approach to Stop Hypertension), mis on pälvinud ülemaailmse tunnustuse. Selles toitumiskavas on vähendatud soola ja suurendatud kaaliumi osakaalu, rikkalikult on seal köögivilju, täisteratooteid ja tervislikku valku. Loomseid rasvu on oluliselt piiratud ja kasutatakse ainult täisterateravilju, välditakse kiir- ja valmistoite ning maiustusi. Põletiku alandamiseks on soovitatud tarbida oomega-3-rasvhapet ehk kala(õli).