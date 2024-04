Romanesco kapsas – kallis ja hea! Kuidas seda hõrgutist valida, valmistada ja maitsestada?

Romanesco hakkab poes alati silma. Vili peab olema prink ja käe all krudisema. Maitselt on see pehme ja meenutab natuke lillkapsast, natuke brokolit. Romanesco maitset on kirjeldatud ka kui pähklist ja selle tekstuur on tugevam kui lillkapsa oma, mis kuumutades üsna kiiresti pehmeks läheb. Niisiis on see kapsaline suurepärane salatimaterjal või roa lisand. Toiteväärtuselt on romanesco rikas C-vitamiini, K-vitamiini, kiudainete ja karotenoidide poolest.