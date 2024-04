Püstijalakoomik Mikael Meema ei armasta kama ega kiluleiba, aga kuumaõhufritüür peab olema

Mul oli kunagi koolisööklaga seoses nali. Kui ma seda nüüd parafraseerin, siis ei tule nii hästi välja kui lava peal. Kuna mul on kalaallergia ja koolis müüdi mingit burgerit, siis ma küsisin leti taga olevalt inimeselt, mis burger see on. Tema vastas, et kalaburger. Kuid mul läks väga kaduma, kas ta oli öelnud seal keskel n- või l-tähte. Siis oli pea minutine segment, kus ma püüdsin aru saada, kas see oli kana või kala. Lõpuks tekkis tunne, et ta oli ikka öelnud „kana“ – kuni hammustasin esimese ampsu ja sain aru, et see oli ikka kalaburger. Õnneks oli amps nii väike, et kiirabi ei pidanud kutsuma.