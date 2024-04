Tulevikutegijad ehk kolm noort peakokka arutlevad: mida kokaamet võtab ja mida annab? Millest unistab kokkade noorem generatsioon?

Stella: Mina käisin hiljaaegu Taanis. Seal oli küll tunne, et Taani on kokanduses muust maailmast kaks sammu ees. Hästi palju pööratakse rõhku jätkusuutlikkusele ja väga palju on veganmõtlemist. Taanis on praegu moodne olla jätkusuutlik, hoolida maailmast. Tahaks proovida panna ka Eesti inimesi rohkem hoolima, nii et neil tekiks tunne, et tahavad selle moega kaasa minna.