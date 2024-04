TUNNE TOITU | Toiduteadlased selgitavad, mis on emulsioon ja mis emulgaator? Kuidas need mõjutavad rasvade seedimist organismis?

Poes igapäevaseks toiduvalmistamiseks süüa ostes ei mõtle me tavaliselt emulsioonide peale. Ometi on paljud toiduained keemilises mõttes emulsioonid. Looduslike emulsioonide näideteks on rõõsk koor ja või, esimesel juhul on tegu rasvaga vees, teisel juhul veega rasvas. Mõlemad on eri tüüpi emulsioonid. Toidu töötlemisel tööstuses lisatakse emulgaatoreid ühtlasema konsistentsi saamiseks.