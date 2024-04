SALAKUULAJA | Keilas asuv pagarikoda Kraft kogub kuulsust imeheade hapusaiade ja saiakestega

Enne, kui mikropagarikoja uksest sisse astute, võiks eelnevalt mõne reipama venituse ära teha, sest arvatavasti ootab teid ees järjekorras seismine, ja kui juba järjekorras seisate, siis püüdke stopperilt vaadata, kui kiiresti suudate kõige pakutava seast mõistlikku valikut teha. Tulemused võivad teid ennastki üllatada. Interjöör on eklektiline, ruum väike ja kõike kohe haarata on palju. Lisaks viivad veel tähelepanu värskete küpsetiste aroomid, õhus hõljuvad jahupilvekesed, kohvimasina lõbus surin ning külastajate jutuvada. Kel nälg kõige suurem, nende jaoks on ruumis väike plastikkattega laud ja mõni tagasihoidlik tool.