Maineka veiniauhinnaga pärjatud sommeljee Jennifer Mitchell pakub uues restoranis täiesti uutmoodi maitseelamusi

„Ma kasvasin üles kodus, kus söögile liigselt rõhku ei pandud, ema polnud eriline kokk ega valmistanud midagi erilist. Ema tegi vaid nii-öelda valgeid toite, värve ega vürtse seal ei olnud. Toit ei olnud meie peres see, mis oleks pidanud naudingut pakkuma. Seetõttu oligi äärmiselt veider, kui ma sattusin restorani tööle ja selgus, et mul on annet, ning avastasin, et mulle meeldib hea toit. Kes oleks seda teadnud, eks?“ selgitab Mitchell oma päritolu.