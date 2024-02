Selle kuu veinisoovitused

Kogu hinnatõusu tralli juures on nii armas näha kaupluseriiulil šampanjat, mille hind on vaid napilt üle 30 euro. See šampanja oleks nimelt igati väärt õige mitut lisaeurot maitse ja kvaliteedi eest. Loodetavasti Rimi ostujuht seda nupukest ei loe, sest just see jaekauplusekett on mainitud brändi maaletooja. Ju siis on jäänud ka suurema kodumaise veiniimportija kopikas siit vahelt ära ja voila! – saame mekkida suurepärast veini! Pean neid veel kiitma, et suuremates kauplustes on Veuve Doussot’ šampanjad ka mugavalt külmikutes. Veuve Doussot’ veinimaja on täielikult pere omanduses ja see on Champagne´i piirkonnas tavatum, kui oskame arvata – turul tegutsevad pigem suured tootjad. Teistest šampanjamajadest eristab neid ka lõunapoolsem asukoht – see annab veinile lopsakama täidluse ja rikkalikkuse. Šampanja on küll hele, kuid tegelikult domineerib siin punane viinamari – väärikas Pinot Noir, mis annab Veuve Doussot Bruti šampanjale kena ja tugevat marjast aroomi.