Mitte ainult friikate jaoks! Kuus toredat rooga, mida bataadist ehk maguskartulist valmistada

Bataat on tõeline immuunsüsteemi ja silmade, naha ja siseelundite tervist toetava A­-vitamiini pomm – ühes detsiliitris küpsetatud bataadis on päevane kogus A-­vitamiini! Bataadil on tänu suurele kaaliumisisaldusele südame­-veresoonkonna tervist toetavad omadused ja bataadis sisalduv mangaan aitab kaasa rasva ja süsivesikute ainevahetusele