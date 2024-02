Veinisündmused 2024 | Kuhu minna veini maitsma?

Eestis on laiale publikule mõeldud veiniüritused veel muu maailmaga võrreldes üsnagi noored. Tegelikult saab öelda, et traditsioon avalikust veinisündmusest on saanud alguse Rein Kasela ja Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni egiidi all toimunud esimese Veinipeoga 2004. aastal. Toimus see Tallinnas Lillepaviljonis ja sai jätku 2006. aastal. Sealt alates toimub üritus regulaarselt tänini Veinimessi nime all.