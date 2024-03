Teatriteadlasest sai teaduspõhine toitumisterapeut | Külli Holsting õpetab inimesi söömispaanikast lahti laskma

„Ma loodan väga, et kunagi juhtub toitumisterapeutidega nii nagu füsioterapeutidega, keda peeti mõttetuteks kondiväänajateks, aga nüüd on see üks nõutumaid elukutseid ja teenuseid üldse,“ unistab üks Eesti esimesi toitumisterapeute Külli Holsting.