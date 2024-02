Olen soodasaia küpsetanud erineva iseloomuga jahudest, mis kõik on omamoodi head olnud. Minu lemmikuks on rukkijahu ja nisujahuga kombineeritud saiatainas, kus on tunda mõnusat rustikaalsust ja robustsust ning rukkijahu teeb taina veidi tervislikumakski. Kõige pehmema ja laste lemmiktaina saad aga nisujahuga küpsetades. Kasuta taina sees lisaks tavalisele nisujahule ka täisteranisujahu, et saiale veidi rohkem tekstuuri lisada. Mõnusalt mureda ja pehme sisuga soodasai valmib ka kaerajahuga. Kombineeri kaerajahu taina sees nisujahu ja täisterakaerahelvestega, see tõstab saia toiteväärtust. Gluteenivabaks variandiks tuleks kokku segada mitu erinevat jahu, et tulemus jääks piisavalt pehme ja saiast saaks mõnusaid viile lõigata. Mina ühendasin omavahel toortatra-, maisi- ja riisijahu. Elastsust ja sidusust andsin tainale maisitärklise abil.