Selles ütluses ei tundu midagi ebatavalist või imelikku. Kuid kas me üldse märkame ja mõtleme, kuidas täiskasvanuna ise teiste ja enda kaalunumbrist räägime ning millist mõju see avaldab lastele? Ema jutt tundub häbiväärne ja see tunne hiilib lastesse juba varakult.