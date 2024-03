Sidrun ajab alati suu vett täis! Neli argirooga, milles sidrun täiesti taevaliku maitsekombinatsiooni loob

Sidrunit kasutatakse köögis kõikjal. Soolastest magusate roogadeni, külmadest soojadeni, lihtsatest keerukamateni. Seda mitmekülgset puuvilja saab kasutada nii jookides, magustoitudes, salatites, kastmetes, marinaadides kui ka toekamates praadides. Ja kulinaariaga asi ei piirdu. Sidrun on köögis ka suurepärane puhastusvahend ja ebameeldivate lõhnade neutraliseerija. Kas on veel mõni vili, mis on nõnda universaalne?