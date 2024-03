Avokaado – armastus esimesest ampsust! Kuus retsepti selle pehme ja kreemise sisuga hõrgutisega

Meile jõudnud avokaadod on enamasti Iisraeli päritolu. Sortidest on levinuimad „Hass“ ja „Fuerte“. „Hass“ on tumeda pruunjas- või lillakasmusta krobelise koorega, ümarama kujuga. „Fuerte“ koor on sile ja roheline ja kujult on vili pirnilaadsem. Avokaadosid kasvatatakse erinevates maailma paikades ja sortegi on ohtralt. Eri sorti avokaadod võivad olla kas pirnikujulisemad või pigem ümarad, värvus varieerub rohelise, musta, tumepunase või lillaka vahel. Varieerumisest annab aimu ka eri sortide suuruse erinevus. Me siin oleme harjunud peopessa mahtuva avokaadoga, aga viljad võivad olla ka kuni 20 cm pikkused ja kaaluda ligi 1 kg. Tassisin kord ühe sellise hiidisendi kohvris troopikast koju ja sõime ühte avokaadot terve nädala!