UUS KÖÖK | Julge ja inspireeriv! Vaata, kui nutikalt on köök sisustatud majas, kus pole ühtegi valget seina

Helena ja Sanderi jaoks oli oluline, et elutuba ja köök oleksid mõlemad suured, sest seal veedab pere kõige rohkem aega. Täna on elutuba, köök ja trepiala jaotatud umbes 80 ruutmeetrile, kuhu mahuvad mugavalt kõik pere kolm last, kass Ron ning perekonna lähedased sõbrad.

FOTO: Paula Särekanno