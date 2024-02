Riho Terras: „Vanaema kartulikeldri peal on kõik meie sõjad võidetud!“

„Toidujulgeolek Eestis – peamiselt vilja-, liha- ja piimajulgeolek – on teatud määral tagatud. Kui me vaatame aga näiteks sealiha, siis seda me ostame sisse. Eestis on alati olnud ja jääb võimalus omaenda toidutootmiseks pere tasandil – kuskil on vanaema, kuskil on kartulikelder. Ma saan aru, et kõigil Lasnamäe inimestel ei ole sellist võimalust, aga selle vanaema kartulikeldri peal on kõik meie sõjad võidetud siiamaani.“