Kellest saab Baltikumi parim baarmen? Algas menuka World Classi uus hooaeg

Tänavune Eesti võistlushooaeg kestab jaanuarist maini. Säinase sõnul on käesoleval aastal mõneti muutunud hooaja ülesehitus. „Varasemate, ettekannetele põhinevate meistriklasside asemel keskendume seekord hooaja vältel erinevatele kogukonna üritustele. Eesmärk on pakkuda kokteiliringkonnale enam võimalust sotsialiseerumiseks ja seniste kogemuste jagamiseks, uute teadmiste omandamiseks ja läbi praktika õpitud teadmiste kinnistamiseks.“

Säinase sõnul tagab võistlustules baarmenitele edu nii varasemad kogemused kui oskus võistluspinges toime tulla. „Kokteili maitse ja aroom on vaid väike osa sellest, mis võistlusel edu toob. Oluline on kogu tervik, sealhulgas oskus tehtut esitleda. Võistlusel hakkab mängima iga tarkus, mis osalejatel taskust võtta,“ rääkis Säinas.