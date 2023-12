KUULA | Vala välja!: kokteilimeister Erik Tammeleht, kes tõusis diskokokteiliga Brasiilias maailma tippude hulka

„Hindajatele väga meeldis idee aromaatsest pulbrist, millega sekunditega imeline kokteil kokku segada. Sest kraanivett on saada kõikjal, küll see tekiilagi on kohale toodud, lisad siis näpuotsaga kaasavõetud purgist nii-öelda lisandeid ja saabki nautima hakata. Kuid ega selle kokteili loomine kerge olnud, külmkuivatusprotsess vajas läbi harjutamist ja katsetamist. Koheselt selgus, et suhkrut sedasi kuivatada ei saa, sest see hakkab kuivamise asemel karamellistuma ja muudab maitset. Katsetamist oli, kuid minu meelest sain kokkuvõttes põneva idee juures ka hea kokteili kokku. Lisaks läks see ideaalselt kokku kliimateemadega, mis on kõikidel võistlustel aina enam pildis,“ mainib kokteilimeister.

Pigem tahab Erik rõhutada oma käekirja, mis on tugevalt minimalismile suunatud: milleks kasutada rohkem, kui saab kasutada õigeid asju ja panna need üksteist toetama selliselt, et jook oleks võrratu.

Pole kahtlustki, et maailma tippbaarmenid toovad sellisele võistlusele oma parimad oskused ja loovad nendeks päevadeks tihti oma aasta parimad kokteilid. Kuid kokteili maitse ja aroom on vaid väikene osa sellest, mis edu toob. Oluline on ka joogi sünnilugu, põhjus eksisteerimiseks ja paiknemine tänapäeva maailmas. Nii on olulised märksõnad World Classil nii kliima, külalislahkus kui ka inimeste lood.

„Ilma selleta, et valmistad kokteili mitukümmend korda, pole võimalik ka aru saada, kus on joogi vead. Sest üheks filosoofia osaks on ka tasakaal: midagi pole teha, iga kokteil peab olema sellises balansis, et iga osa toetab järgmist. Seetõttu ei saa ma näiteks ka öelda, milline on mu lemmikalkohol, mida kokteilides kasutada. See kõik sõltub ainult sellest, mida on konkreetses kokteilis vaja,“ räägib baarmen.

Kui küsin, milline võiks olla Eriku filosoofia kokteilide valmistamisel, võtab see baarmeni korraks mõtlikuks. Filosoofia keskendub Eriku arvates ikkagi sellele, mida soovitakse kokteiliga öelda, seejärel saab hakata panema kokku koostist ja siis juba tehnoloogiat kokteile vastavaks arendama. Filosoofia üheks osaks on ka katsetamine, mis tagab selle, et kokteili iga komponent on õiges kohas, õiges vahekorras ja oma õiges olemuses.

„Tippmiksoloogidest koosnenud žürii andis mulle võidu, mis on väga suur asi ja kinnitab veel kord, et oleme maailmas ka kokteiliteemas ikkagi tipus. Mitte mingil juhul ei ole vaja tunda alaväärsust või et oleme kuidagi need „väiksemad vennad“. Ma ise aga õppisingi sellelt võistluselt ehk enim seda, kui oluline on kokteilide loomisel kogu tervik, see, millest kokteil räägib, kuidas on loodud ja loomulikult ka see, kuidas maitseb. Inimesed tulevad kokteile ju jooma sooviga põgeneda argipäevast, siseneda teatavasse hedonismi ja meie baarmenidena saame seda meelelahutust pakkuda,“ räägib Tammeleht.

Minu töökoha, restorani Rudolf baarimenüü on juba 35 kokteili pikkune, aga kindlasti panen mõne World Classi kokteili ka sinna juurde või teen erimenüü.

Nii jõuamegi ringiga tagasi katsetamise ja läbiproovimise juurde. Eriku taust on gastronoomias, ta on töötanud köögis ja teab, kuidas toidus tuleb samuti ajada taga seda, et kõik taldrikule serveeritu hakkaks koos – ütleme siis sümfooniana – kõlama.

„Usun, et minu köögikogemus on see, mis annab mulle oskuse maitseid ja aroome teisiti näha. See alkeemiline protsess on toidul ja kokteilil ju sama: võtad algselt kokkusobimatutena näivad toorained ja valmistad neist midagi unikaalset. Köögis töötamine annab mulle ka arusaama, mis juhtub, kui mingit toorainet kuidagi töödelda: kuumutada, keeta, praadida jne. Hetkel on ka maailma kokteilivalmistamises oluline trend molekulaargastronoomias üle võetud tehnikad. Need on ju kõik oma olemuses köögitehnikad,“ selgitab Tammeleht.

Kogemuse kategooriasse lisab ta ka näiteks võistlustel kasuks tulnud teadmise, et lõunapoolsemate riikide inimesed, ka teda võistlustel hinnanud tippbaarmenide maitsepalett on pigem magusam, puuviljasem ja lopsakam. Seetõttu pidi ka pigem kuivi ja särtsakaid kokteile valmistav baarmen oma joogid jõuga magusamaks tegema, sest nii lähevad need hindajatele paremini peale. Loogiline, et võistlustel tuleb mängu iga tarkus, mis tagataskust võtta.

Mida õppisid, Erik?

World Classi võitjaks nimetati 2023. aastal Kanada baarmen Jacob Martin. Kuigi võitu Brasiiliast ei tulnud, toob Erik kaasa meeletus koguses kogemusi, uusi ideid, 13 välja töötatud uut kokteili ja hunniku uusi kontakte. Viimaseid on mees hakanud ka juba ära kasutama: plaanis on kutsuda Eestisse nii mõnigi lähipiirkonna tipp, et pakkuda meie kohalikule kokteilinautijale midagi uut ja teistsugust.