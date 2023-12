Peakoka nipp: Tõnis Siiguri jõulukapsas ja veinisoovitus - milline vein sobib hapukapsaga kõige paremini?

„Ma ise ei praktiseeri keetmist, sest seal peab liiga palju juures istuma ja kontrollima. Aga ma kasutan neid pakse kaanega ahjupotte,“ toob peakokk välja oma salanipi. „ Poest saab osta hapukapsa, selle paneme potti, juurde vesi, kes tahab, paneb liha, maitseained - näiteks porgandit, võib-olla köömneid, soola, suhkrut. Siis kaas peale ja ahju. Paar kolm tundi küpseb ja juba on üle 50% maitsest sinna ise tekkinud. Ahi töötab teie jaoks, lihtsalt õiget potti on vaja, ja aega.“

Jõulukapsa kõrvale sobib üks vein kohe eriliselt hästi. „Kui me räägime hapukapsast, siis me ei saa mööda Rieslingust! Riesling ja hapukapsas -see kombo lihtsalt toimib!“ Rieslingut soovitab Siigur ka pardi kõrvale.