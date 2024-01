PEATOIMETAJA VEERG. Odav ja kallis toit

Raha ja toidu väärtusega ohjeldatakse terveid ühiskondi. Nõukaajal oli defitsiidi tekitamine või lausa toidupuudus selleks vahendiks, millega inimesi distsiplineerida, ohjes hoida. Nüüd on sarnase olukorra kohta teateid tulnud Põhja-Koreast. Läänes aga mängitakse hõlpsa toidu kättesaadavuse ning Michelini tärnidega. Mõlemad on toredad, kui toidu kättesaadavus on mõistlik ja seal ei taotleta selliseid liialdusi nagu igavene säilivus. Viimane oleks majanduslikult küll super, aga inimese keha, paha lugu küll!, ei ole nii kiiresti võimeline ümber kohanema – või kas üldse kohaneb! Ja just siinkohal me kaotame selge mõtlemise. Kas süüa head normaalset toitu või teenida raha? Need eesmärgid ei pruugi sugugi kokku langeda.