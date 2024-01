Lihtne! Riivitud juurviljad soodsalt vägevaks vitamiinirikkaks salatiks

Kui peedis on rohkesti magneesiumi ja rauda, siis kaalikast saame erakordselt palju C-vitamiini. Kusjuures kaalikas on C-vitamiini isegi enam kui sidrunis ja apelsinis, mistõttu on seda viirustehooajal eriti kasulik süüa. Porgandist saame mõnusas koguses beetakaroteeni, pastinaagist aga palju kaaliumi, mis on üks olulisi südame mõjutajaid. Väekas must rõigas, mis kipub liiga kergesti meelest minema, sisaldab rohkelt eeterlikke õlisid, tänu millele on see hea söögiisu tõstja ja ärgitab maomahlu tööle hakkama. Mädarõigas on aga tuntud loodusliku antibiootikumina, mis samuti seedimisele toeks. Seega – kui ikka riivitud porgand ajab isu peale, tuleb isudele järele anda ja juurikatest täit mõnu tunda!