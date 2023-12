Peakoka nipp: kõhule kerge ja päriselt suurepärase maitsega köögiviljapüree valmistamiseks on vaja teada just seda olulist nüanssi

Keeda köögivili puljongiga kokku, kohe päris kuivaks. Kuumuta õrnalt või ja õliga, siis lisa vett või puljongit ja keeda seni, kuni köögiviljad on põhimõtteliselt kuivad. „Nii see maitse, mis on puljongis, keeb köögivilja sisse. Paljud keedavad ja kurnavad selle vedeliku ära, aga nii kallad ära tegelikult maitse tugevuse. Seega kui keedad puljongiga selle peaaegu kuivaks, keeb kogu maitse, mis puljongis/vedelikus on selle köögivilja sisse ja püree saab oluliselt maitserikkam,“ selgitab kogenud peakokk.