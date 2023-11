KUULA | Gordon Ramsay restoranis töötanud peakokk Marko Sõmer teab kõige krõbedamate ahjukartulite saladust

Marko Sõmer on pikalt toimetanud Inglismaal Gordon Ramsay „põrguköögis“ Ritz Carltoni hotelli restoranis Iirimaal. Eestis on tema roogasid saanud maitsta restoranides Egoist ja Gloria ning viimased 11 aastat juhib ta restorani Horisont. Michelini, White Guide ja Hõbelusika konkurssidel on Sõmeri toidukunst korduvalt ära märgitud.