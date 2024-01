Tõuseb? Ei tõuse? Kui karske on Eesti?

Meile meeldib mõelda, et oleme iseenda peremehed ja teame ise, mida teeme. Ka oma eluvalikutes: ise tean, kui palju joon, suitsetan või tarbin uimasteid – mis see sinu asi on! Samal ajal peab riik tegema määratuid meditsiinikulutusi rahva tervise tagamiseks. Taustal käib aktsiisimöll ja kellegi karvane käsi liigutab hoobasid.