Pidulaud homseks sõbrapäevaks! Heale sõbrale on avatud nii uks kui ka süda

Mida me serveerime? Mahlane tomati-bataadipirukas salvei ja burrata’ga sai lauale kui eelroog, mis maitseb hästi nii soojalt kui ka külmalt. See pirukas on väärt omaette käiku ja soovi korral naudi seda koos klaasi külma valge veiniga. Pardilihasalat mustasõstrakastmega ehk roheline salat koos taisest lihast lõikudega on maitse, millest on saanud omamoodi pidusöökide ikoonkooslus - ainuüksi mõte sellest roast ajab suu vett täis paljudel. Kes armastavad rohkem niisama lobiseda ja suupisteid näksida, siis kolme täidisega tortiljakoonused on täpselt see lihtne ja mõnus seltskondlik snäkk! Täidiseks sobivad nii tartarkaste, salsa ja pesto kui ka hummus või guacamole. Pidusöögi lõpetab väga kiiresti valmiv õhuline beseevaht maasikatega!