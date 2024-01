Taasavastamist väärt! Kissellid uut- ja vanamoodi

Omal ajal olid iganädalases menüüs mis tahes kodus või sööklas alati kohal kas piima-, karamell- või kakaokissell. Üldjoontes on tegemist lihtsa vaevaga valmiva magustoiduga ja mis peamine – selle magusust saad kodus ise doseerida! ­Võiks lausa väita, et ise tehtud kissell võtab ära magusaisu, mis muidu saaks mis tahes kiire magusa batoonikesega üleküllastatud. Iga juhul on maitsed ajaproovile ­vastu pidanud ja kausike kisselli ei käi ka rahakoti pihta.